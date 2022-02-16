Хватит на путевку к морю! Как за украинскую монету получить 30 тыс. грн.

Монета хоть и вышла из обращения, но найти в кошельках украинцев ее еще можно

В Украине продают ценные монеты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинскую монету в 2 копейки готовы приобрести за 30 тыс. грн. И эта сумма еще совсем не предельна, ведь ее стоимость может вырасти еще больше.

Об этом сообщают на профильном сайте Violity.

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Из объявления стало известно, что монета датируется 2000 годом, весит она 1,81 гр. Информацию о реставрации автор не написал, о состоянии монеты и ее дефектах тоже.

2 копейки / Фото: Violity.com

Почему монета так ценна?

По данным Нацбанка, в 2000 году монеты в 2 копейки официально не чеканились. Процесс проводился в:

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1992-1994 годах;