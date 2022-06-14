ЄС відключає Сбербанк від SWIFT: що тепер відбувається з акціями на біржі

Розповідаємо, як відключення російських банків від SWIFT вплинуло на вартість їхніх акцій

Санкції проти російських банків негативно вплинуть на їхню подальшу роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 14 червня ЄС відключає найбільший банк РФ Сбербанк, а також Россільгоспбанк і Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT в рамках шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні.

Однак, як повідомляє російська служба ВВС, представники підсанкційних банків стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу.

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"У Сбербанку заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT не змінює ситуацію з міжнародними розрахунками", – йдеться у повідомленні.

Що стосується Московського кредитного банку, то там зазначили, що термін проведення платежів за кордон може зрости.

Якщо говорити про Россільгоспбанк, то у ньому теж стверджують, що російська банківська система має всі необхідні умови для абезпечення безперебійної автономної роботи.

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Скільки коштують акції банків на біржі?

Станом на 14 червня 12:02 за київським часом вартість акцій Сбербанку була 119,38 руб. Однак, за даними Investing, зранку спостерігалося падіння ринку акцій Московської біржі. Серед них був і Сбербанк, акція якого коштувала о 9:30 117,03 руб (-0,88%), оборот – 659,55 млн руб.

Динаміка вартості акцій Сбербанку за рік / Фото: скріншот

Вартість акцій Московського кредитного банку о 12-й годині 14 червня була 5,16 руб, проте зранку акції перебували у стані падіння. Така ж ситуація і з Россільгоспбанком.

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Динаміка вартості акцій Московського кредитного банку за рік / Фото: скріншот

ЄС відключив від SWIFT сім російських банків

Раніше з початку війни в Україні посли Європейського Союзу повідомили про відключення семи російських банків від фінансової системи SWIFT.

До їх переліку увійшли:

ВТБ;

"Россия";

"Открытие";

Новикомбанк;

Промсвязьбанк;

Совкомбанк;

ВЭБ.

Деякі країни, зокрема Польща, наполягали на включенні до списку більшої кількості банків. Посли ЄС тоді не відключили від SWIFT Сбербанк, а також Газпромбанк, який частково належить російському газовому гіганту.

Нагадаємо, країни ЄС схвалили шостий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає заборону на дві третини російської нафти, а також відключення Сбербанку від SWIFT.

Раніше ми розповідали, як в березні акції Сбербанку коштували менше, ніж листок паперу А4.