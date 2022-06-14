ЄС відключає Сбербанк від SWIFT: що тепер відбувається з акціями на біржі

З 14 червня ЄС відключає найбільший банк РФ Сбербанк, а також Россільгоспбанк і Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT в рамках шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні.
Однак, як повідомляє російська служба ВВС, представники підсанкційних банків стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу.
"У Сбербанку заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT не змінює ситуацію з міжнародними розрахунками", – йдеться у повідомленні.
Що стосується Московського кредитного банку, то там зазначили, що термін проведення платежів за кордон може зрости.
Якщо говорити про Россільгоспбанк, то у ньому теж стверджують, що російська банківська система має всі необхідні умови для абезпечення безперебійної автономної роботи.
Скільки коштують акції банків на біржі?
Станом на 14 червня 12:02 за київським часом вартість акцій Сбербанку була 119,38 руб. Однак, за даними Investing, зранку спостерігалося падіння ринку акцій Московської біржі. Серед них був і Сбербанк, акція якого коштувала о 9:30 117,03 руб (-0,88%), оборот – 659,55 млн руб.
Вартість акцій Московського кредитного банку о 12-й годині 14 червня була 5,16 руб, проте зранку акції перебували у стані падіння. Така ж ситуація і з Россільгоспбанком.
ЄС відключив від SWIFT сім російських банків
Раніше з початку війни в Україні посли Європейського Союзу повідомили про відключення семи російських банків від фінансової системи SWIFT.
До їх переліку увійшли:
- ВТБ;
- "Россия";
- "Открытие";
- Новикомбанк;
- Промсвязьбанк;
- Совкомбанк;
- ВЭБ.
Деякі країни, зокрема Польща, наполягали на включенні до списку більшої кількості банків. Посли ЄС тоді не відключили від SWIFT Сбербанк, а також Газпромбанк, який частково належить російському газовому гіганту.
Нагадаємо, країни ЄС схвалили шостий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає заборону на дві третини російської нафти, а також відключення Сбербанку від SWIFT.
Раніше ми розповідали, як в березні акції Сбербанку коштували менше, ніж листок паперу А4.