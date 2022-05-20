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Долара по 40 грн не уникнути? Чи є шанс утримати курс в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 травня, 13:38
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Розповідаємо, яке рішення для нинішньої валютної ситуації запропонував український нардеп
Долара по 40 грн. можна не допустити
Долара по 40 грн. можна не допустити / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Курса долара по 40 грн в Україні все ж таки можна уникнути, якщо уряд ухвалить правильні рішення.

Про це заявив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Желєзняк у Telegram.

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Раніше нардеп заявив, що долар по 40 грн – це лише питання часу, але тепер пояснює, що цього можна не допустити, і Нацбанк працює над цим.

Що потрібно зробити?

На думку Желєзняка, для початку потрібно розібратися, чому вже у квітні країна мала негативний зовнішній баланс торгівлі.

"Можливо, варто переглянути позицію щодо імпортних пільг. Навести лад з митницею. Тут проблеми, починаючи від корупції та закінчуючи просто максимальним розширенням можливостей пунктів перепусток для нашого експорту", – йдеться у пості.

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Також, вважає Желєзняк, потрібно робити все можливе для експорту через залізницю та річкові порти.

Ще одним ключовим моментом є перегляд системи можливості тимчасового виїзду за кордон тим, хто приносить валютну виручку та перегляд списку критичного імпорту.

Вимагати скасування всіх видів податків – безглуздо та небезпечно, також як і вимагати від НБУ скасувати валютні обмеження, адже вони стримують курс.

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Епоха дорогого долара

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів, що зараз чекати на здешевлення долара не варто, адже валюта зміцнюється до абсолютної більшості іноземних валют.

Світ, за словами експерта, вступає до так званої епоху дорого долара, після того, як змінилася монетарна політика, що проводиться Федеральною резервною системою США.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом на чорному ринку, і писали, коли НБУ розморозить офіційний курс.

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