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Долар націлився на новий рекорд: до чого готуватись українцям найближчим часом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 травня, 09:45
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Розповідаємо, що змушує курс долара зростати і як це вплине на ціни для українців
Курс долара продовжить зростати
Курс долара продовжить зростати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Готівковий курс долара по 40 грн – це лише питання часу, причому нетривалого, можливо, близько тижня.

Про це написав перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram.

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За його словами, сьогоднішнє зростання курсу – це результат заблокованого експорту, а також нестачі грошей.

Це означає, що НБУ доведеться включити друкарський верстат, що підштовхне інфляцію.

"Думаю, не треба пояснювати, що зі зростанням курсу зросте все від цін на пальне, до ціни на хліб. І всі ми заплатимо більше. Саме тому інфляцію називають податком на злидні", – пише Желєзняк.

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Епоха дорогого долара

Як розповів "Сьогодні" економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ, зараз долар дорожчатиме у всьому світі і, можливо, скоро зрівняється з євро.

Долар зміцнюється майже щодо всіх іноземних валют. Це відбувається тому, що змінюється монетарна політика, яку проводить Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки, яка почала грати на підвищення ставок.

Долар стане ще популярнішою валютою та США привабить ще більше інвесторів.

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Тому українцям варто запастися парою сотень доларів "під подушкою", або принаймні не обмінювати наявні запаси валюти без необхідності.

Раніше ми розповідали, що відбувається з доларом на чорному ринку, і писали, коли НБУ розморозить офіційний курс.

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