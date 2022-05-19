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Долар завис над прірвою – що відбувається з курсом на чорному ринку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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19 травня, 11:40
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Розповідаємо, що спекулянти на чорному ринку пропонують українцям 19 травня
Курс долара побив новий рекорд на чорному ринку
Курс долара побив новий рекорд на чорному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку поставив новий рекорд і продовжує зростати.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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У четвер, 19 травня, середній курс продажу на чорному ринку склав 36,5 грн/дол, а курс покупки 35,9 грн/дол.

У пропозиціях курс продажу доходить до 38 грн/дол, а найнижчий курс серед пропозицій стартує із 36,4 грн/дол.

Ситуація виглядає так:

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Курс долара виріс до небувалих значень
Курс долара виріс до небувалих значень

Нагадуємо, що офіційний курс долара Нацбанк "заморозив" одразу після початку війни і він складає 29,25 грн/дол.

Коли курс "розморозять"?

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що основні параметри, за якими порівнюють режими обмінного курсу під час війни, такі:

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  • порівняльна користь задля досягнення цілей у питанні інфляції;
  • макроекономічний баланс;
  • підтримання конкурентоспроможності виробників.

Враховуючи нинішню ситуацію, фіксований курс має більше переваг для України, тому поки нічого не зміниться, курс залишатиметься замороженим.

Для того, щоб перейти до плаваючого курсу, потрібно підготувати спеціальні умови і "розморожувати" курс не будуть, поки це не принесе користі більше, ніж шкоди.

Водночас, Миколайчук зазначив, що ринок уже майже готовий до того що курс долара можуть відпустити.

"Сьогодні" раніше писали, чого чекати від курсу валют найближчим часом і відповідали на три головні питання про долар в Україні.

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