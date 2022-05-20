Доллара по 40 грн не избежать? Есть ли шанс удержать курс в Украине

Рассказываем, какое решение для нынешней валютной ситуации предложил украинский нардеп

Доллара по 40 грн можно не допустить / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Курса доллара по 40 грн в Украине все же можно избежать, если правительство примет правильные решения.

Об этом заявил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

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Ранее нардеп заявил, что доллар по 40 грн – это лишь вопрос времени, но теперь поясняет, что этого можно не допустить и Нацбанк работает над этим.

Что нужно сделать?

По мнению Железняка, для начала нужно разобраться, почему уже в апреле страна имела отрицательный внешний баланс торговли.

"Возможно, стоит пересмотреть позицию по импортным льготам. Навести порядок с таможней. Тут проблемы, начиная от коррупции и заканчивая просто максимальным расширением возможностей пунктов пропусков для нашего экспорта", – говорится в посте.

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Также, считает Железняк, нужно делать все возможное для экспорта через железную дорогу и речные порты.

Еще одним ключевым моментом является пересмотр системы возможности временного выезда за границу тем, кто приносит валютную выручку и пересмотр списка критического импорта.

Требовать отмены всех видов налогов – бессмысленно и опасно, также как и требовать от НБУ отменить валютные ограничения, ведь они сдерживают курс.

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Эпоха дорогого доллара

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, что сейчас ждать удешевления доллара не стоит, ведь валюта укрепляется к абсолютному большинству иностранных валют.

Мир, по словам эксперта, вступает в так называемую эпоху дорого доллара, после того как изменилась монетарная политика, проводимая Федеральной резервной системой США.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с долларом на черном рынке, и писали, когда НБУ разморозит официальный курс.