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Ринок ще не готовий? Коли Нацбанк розморозить курс долара

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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19 травня, 10:00
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У Нацбанку розповіли, коли готові будуть повернутися до плаваючого курсу
Коли НБУ відпустить курс
Коли НБУ відпустить курс / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення РФ курс долара в Україні заморозили на рівні 29,25 грн. Тоді також ввели низку інших обмежень, які протягом останніх двох місяців Нацбанк поступово скасовує.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів Інтерфакс-Україна, чому досі курс тримають фіксованим, і коли його розморозять.

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У фіксованого курсу переваг більше

Ніколайчук пояснив, що основні параметри, за якими порівнюють режими обмінного курсу під час війни, такі:

  • який із них корисніший для досягнення цілей щодо інфляції;
  • утримання макроекономічного балансу;
  • підтримання конкурентоспроможності виробників.

І поки що, за словами представника НБУ, фіксований курс має більше переваг. Поки ситуація не змінюється, і тому повертатися до плаваючого курсу Нацбанк вважає недоцільним.

Як довго курс буде замороженим

Відповідно, розморожувати курс не будуть доти, доки це приноситиме більше користі. Ніколайчук наголосив, що Нацбанк хоче скасувати це обмеження, але така мета не є самоціллю, оскільки для такого рішення треба підготувати умови.

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"Ми маємо знову налагодити дію монетарної трансмісії. Тому що відпустити обмінний курс, не маючи можливості впливати на нього процентною ставкою, не буде дуже виваженим рішенням", – пояснив він.

Крім того, якщо курс знову буде гнучким, то він не повинен характеризуватися суттєвою корекцією в один чи інший бік.

Ніколайчук додав, що ринок майже готовий до відпуску курсу. Але короткі кроки Нацбанку ефективніші для вирівнювання дисбалансу на ринку, щоб розмороження курсу не було потрясінням.

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"Короткі, але частіші кроки більш доцільні для ситуації, коли ринок уже майже, але ще не зовсім повністю готовий до плаваючого обмінного курсу. Відповідно центральний банк у такій ситуації намагатиметься знайти нову точку рівноваги, де ринок сам збалансується. І далі курс уже плаватиме в довоєнному форматі", – додав Ніколайчук.

Що відбувається з доларом на чорному ринку

Як ми розповідали раніше, 17 травня середній курс продажу американського долара складав 34,9 грн, а курс покупки – 34,5 грн. Найнижчий курс продажу серед пропозицій складав 34,5 грн/дол, а найвищий – 35,3 грн/дол. Нагадаємо, що офіційний курс долара становить 29,25 грн.

Також аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак розповів "Сьогодні", в яких межах коливатиметься курс продажу готівкового долара найближчим часом. Експерт упевнений, що сильної девальвації гривні чекати не варто, оскільки курс жорстко утримує Нацбанк.

Крім того, ми писали, який курс валют НБУ розрахував на четвер, 19 травня.

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