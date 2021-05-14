Долар застиг на місці, євро подешевшав: курс валют Нацбанку

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 14 травня

Курс долара в Україні завмер / Фото: Pixabay

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 14 травня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,63 грн;

1 євро – 33,37 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар не змінився в ціні після зниження на чотири копійки попереднього банківського дня. За тиждень – з 8 по 14 травня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 9 копійок.

Євро подешевшав ще на 13 копійок після падіння на 17 копійок днем раніше.

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Вартість 10 російських рублів 14 травня знизилася на копійку.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У четвер, 13 травня, долар на міжбанку впав на копійку в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,61/27,63 грн (купівля/продаж). Євровалюта теж знизилася на копійку в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,40/33,42 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до початку літа-2021 долар буде коштувати близько 28 грн.

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, як в Україні пом'якшили карантин для готівкової гривні, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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