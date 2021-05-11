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Світовий банк схвалив виділення Україні 2,5 млрд гривень на вакцину

11 травня, 19:28

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Гроші підуть на закупівлю вакцин для пріоритетних груп населення та прискорення імунізаційної кампанії

/ Фото: Getty Images

Світовий банк схвалив виділення Україні 90 млн доларів (2,5 млрд грн. – Ред.) за новим проектом, спрямованим на зміцнення сектору охорони здоров'я для реагування на пандемію COVID-19.

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Про це повідомила прес-служба банку.

Проект "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні" підтримає розгортання програми вакцинації проти COVID-19 пріоритетних груп населення і посилить можливість сектору охорони здоров'я України в запобіганні, виявленні та реагування на наслідки пандемії.

Проект допоможе Україні в закупівлі вакцин проти COVID-19, а також у поліпшенні інфраструктури для зберігання та логістики.

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Також передбачається відшкодування витрат Національної служби здоров'я на вакцинацію 10 млн чоловік. Зазначається, що НСЗУ запровадить окремий пакет вакцинації в рамках Програми медичних гарантій.

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"Нова позика Світового банку допоможе Україні у вакцинації та закупівлі вакцин, в тому числі і в рамках глобальної ініціативи COVAX. Україна вже почала вакцинацію пріоритетних груп населення, але важливою метою на даному етапі є також прискорення темпів вакцинації зі збереженням фокуса на особах, які перебувають у групі високого ризику зараження і розвитку ускладнень від COVID-19", – заявив регіональний директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова розповіла, що з суми в 2,5 млрд грн гроші підуть:

  • на закупівлю вакцини від COVID-19 – 840 млн грн;
  • на логістику, закупівлю обладнання для холодових ланцюжків і секвенування штамів походження вірусу, тренінги з утилізації відходів – 760 млн грн;
  • у загальний фонд держбюджету – 900 млн грн.
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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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