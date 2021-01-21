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Україна отримає 2,5 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусної хвороби

21 січня, 10:27

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Кошти планує виділити Всесвітній банк за новою програмою допомоги

Україна отримає близько 2,5 млрд гривень від Світового банку (СБ) на закупівлю вакцин від коронавірусної хвороби. Переговори про це ведуться з грудня 2020 року. Умови надання коштів поки не озвучуються.

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Надання допомоги планується за новим проєктом "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні", який розробляють спільно з Міністерством охорони здоров'я. Суму допомоги назвала заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

Читайте також: У Раді назвали вартість платної вакцинації від COVID-19 для українців

"Переговори проводяться між радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року. В межах підготовки проєкту буде врахована впроваджена стратегія проведення вакцинації", – додала Шаталова.

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Нагадаємо, також Україна продовжує переговори про постачання вакцин від COVID-19 із США, заявив посол Володимир Єльченко. Йдеться про вакцини компаній Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

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Раніше в ексклюзивному інтерв'ю "Україні 24" прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна почне отримувати вакцини від COVID-19 у лютому:

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина Украина Світовий банк фінансова допомога коронавірус Світлана Шаталова

Джерело: Інтерфакс-Україна

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