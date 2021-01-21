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Украина получит 2,5 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса

21 января, 10:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Средства планирует выделить Всемирный банк в рамках новой программы помощи

Украина получит около 2,5 млрд гривен от Всемирного банка (ВБ) на закупку вакцин от коронавируса. Переговоры об этом ведутся с декабря 2020 года. Условия предоставления средств пока не озвучиваются.

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Предоставление помощи планируется в рамках нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", который разрабатывают совместно с Минздравом. Сумму помощи назвала замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

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"Переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года. В рамках подготовки проекта будет учтена внедренная стратегия проведения вакцинации", – добавила Шаталова.

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Напомним, также Украина продолжает переговоры о поставках вакцин от COVID-19 из США, заявил посол Владимир Ельченко. Речь идет о вакцинах компаний Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

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Ранее в эксклюзивном интервью "Украине 24" премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начнет получать вакцины от COVID-19 в феврале:

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина Украина Всемирный банк финансовая помощь коронавирус Светлана Шаталова

Источник: Интерфакс-Украина

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