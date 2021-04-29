Долар в Україні повернувся до падіння, євро рветься вгору

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 30 квітня:
|29.04
|30.04
|Зміна
|1 долар США
|27,79 грн
|27,75 грн
|- 0,04
|1 євро
|33,53 грн
|33,64 грн
|+ 0,11
Порівняно зі значеннями 29 квітня долар подешевшав на чотири копійки – до мінімального значення з 24 березня. За підсумками тижня – з 23 по 30 квітня – українська валюта все одно зміцнилася проти американської вже на 31 копійку. Як пояснюють експерти, невелике зростання долара цього тижнія було ситуативним, і найближчим часом гривні нічого не загрожує.
Читайте також: Як працюватимуть банки на Великдень і травневі: графік
А курс євро на 30 квітня зріс відразу на 11 копійок після зниження на три копійки попереднього банківського дня.
- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Про те, що буде з вкладами українців, якщо приватизують держбанки, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні