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Долар в Україні повернувся до падіння, євро рветься вгору

29 квітня, 16:43

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 30 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 30 квітня:

29.0430.04Зміна
1 долар США27,79 грн27,75 грн - 0,04
1 євро33,53 грн33,64 грн + 0,11
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Порівняно зі значеннями 29 квітня долар подешевшав на чотири копійки – до мінімального значення з 24 березня. За підсумками тижня – з 23 по 30 квітня – українська валюта все одно зміцнилася проти американської вже на 31 копійку. Як пояснюють експерти, невелике зростання долара цього тижнія було ситуативним, і найближчим часом гривні нічого не загрожує.

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А курс євро на 30 квітня зріс відразу на 11 копійок після зниження на три копійки попереднього банківського дня.

  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Про те, що буде з вкладами українців, якщо приватизують держбанки, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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