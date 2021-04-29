Долар в Україні повернувся до падіння, євро рветься вгору

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 30 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 30 квітня:

29.04 30.04 Зміна 1 долар США 27,79 грн 27,75 грн - 0,04 1 євро 33,53 грн 33,64 грн + 0,11

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Порівняно зі значеннями 29 квітня долар подешевшав на чотири копійки – до мінімального значення з 24 березня. За підсумками тижня – з 23 по 30 квітня – українська валюта все одно зміцнилася проти американської вже на 31 копійку. Як пояснюють експерти, невелике зростання долара цього тижнія було ситуативним, і найближчим часом гривні нічого не загрожує.

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А курс євро на 30 квітня зріс відразу на 11 копійок після зниження на три копійки попереднього банківського дня.

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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