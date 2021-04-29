Доллар в Украине вернулся к падению, евро рвется вверх

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 30 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 30 апреля:

29.04 30.04 Изменение 1 доллар США 27,79 грн 27,75 грн - 0,04 1 евро 33,53 грн 33,64 грн + 0,11

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По сравнению со значениями 29 апреля доллар подешевел на четыре копейки – до минимального значения с 24 марта. По итогам недели – с 23 по 30 апреля – украинская валюта все равно укрепилась по отношению к американской уже на 31 копейку. Как объясняют эксперты, небольшой рост доллара на этой неделе был ситуативным, и в ближайшее время гривне ничего не угрожает.

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А курс евро на 30 апреля вырос сразу на 11 копеек после снижения на три копейки в предыдущий банковский день.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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