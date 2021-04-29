Чому в Україні зріс курс долара і що буде далі

Фактори, які впливають на вартість української валюти на міжбанку, перерозподілилися. Тепер багато що залежить від настроїв нерезидентів

Курс долара на українському міжбанку досяг позначки 27,8 грн в середу, але тепер знову знизився до 27,75 грн. До ослаблення гривні напередодні призвела низька пропозиція іноземної валюти на ринку, тому що експортери отримали з держбюджету відшкодування ПДВ на 4,6 млрд грн. Але вже до кінця тижня долар відновить падіння до 27,7 грн. Курс євро, ймовірно, опуститься до позначки 33,45 грн з нинішніх 33,6 грн.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" озвучив аналітик RoboForex Андрій Гойлов. Він уточнив, що на гривню також натиснув попит на валюту з боку імпортерів – через скасування локдаунів у регіонах України підвищується ділова активність.

Зростає вплив на курс настроїв іноземних інвесторів в українські ОВДП.

"Тепер динаміка курсу національної валюти багато в чому залежатиме від їхніх позиції. Якщо вони відновлять покупки держбондів в свої портфелі, то в травні гривня залишиться відносно стабільною. Важливим індикатором довіри зарубіжних інвесторів до економіки України стане і попит на розміщення євробондів в 1,25 млрд доларів", – резюмував Гойлов.

Нагадаємо, в консенсус-прогнозі, який підготувало Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і про курс станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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А про те, що буде з вкладами українців, якщо приватизують держбанки, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні