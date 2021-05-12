Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 12 травня

Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Національний банк України (НБУ) на середу, 12 травня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,67 грн;

1 євро – 33,67 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

У порівнянні зі значеннями 11 травня долар впав на дев'ять копійок після зростання на чотири копійки в перший робочий день після травневих. Вартість "зеленого" досягла мінімального значення з 17 березня. За тиждень – з 5 по 11 травня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на шість копійок.

У той же час євро продовжив дорожчати – курс на 12 травня підвищився ще на 18 копійок після зростання на вісім в попередній банківський день.

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Вартість 10 російських рублів 12 травня залишилася без змін.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У вівторок, 11 травня, долар на міжбанку впав на 15 копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,59/27,61 грн (купівля/продаж). Євровалюта знизилася на чотири копійки в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,58/33,60 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготувало Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

В тренді Долар в Україні впав до мінімуму за два місяці: курс Нацбанку

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→ У держбюджеті-2 021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до початку літа-2021 долар буде коштувати близько 28 грн.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, як в Україні пом'якшили карантин для готівкової гривні, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні