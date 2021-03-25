Долар в Україні стрімко подорожчав: коли перестане зростати курс

Курс долара різко підвищився на міжбанку України і, як результат, в офіційних курсах Нацбанку. Але фундаментальних причин для девальвації немає. Річ у тім, що іноземці продали українські облігації на 100 млн гривень, і цим скористалися спекулянти, розгойдавши котирування. До кінця тижня долар і євро продовжать зростати в ціні, а ось наступного тижня вже можлива стабілізація курсу.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

"Об'єктивних причин для настільки сильної девальвації гривні немає: пропозиція з боку експортерів знизилася незначно, а попит з боку імпортерів буде падати. Також незабаром з продажами іноземних валют має з'явитися "Нафтогаз", який готується проводити податкові виплати до держбюджету. Це має зміцнити гривню", – пояснив експерт.

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За його словами, нерезиденти дійсно можуть змінити баланс на ринку, але поки що обсяг їхнього попиту призводить лише до спекулятивного ажіотажу. Крім того, НБУ досить ефективно бореться з подібними явищами.

"Очікую стабілізацію курсу національної валюти до євро і долара наступного тижня", – резюмував фахівець.

А поки що долар на міжбанку тестує позначку 28 гривень.

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Втім, раніше експерти рекомендували українцям купувати долари і євро, доки вони не подорожчали ще сильніше. Йдеться про середньострокову перспективу – до кінця 2021 року.

Нагадаємо, в Україні планують провести податкову амністію. Готівкових заощаджень вона не торкнеться, але стосуватиметься багатьох категорій громадян. Подробиці – у сюжеті:

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