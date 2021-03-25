Ціна долара підскочила, євро поповз угору: офіційний курс

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 24 березня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

Реклама

1 долар США – 27,87 грн;

1 євро – 32,94 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар підскочив одразу на 14 копійок після зростання на чотири копійки в попередній банківський день. Це максимум з 3 березня. За тиждень – з 18 по 25 березня – гривня ослабла проти американської валюти вже на 17 копійок.

Євро підвищився на копійку після падіння на вісім копійок днем раніше. Євровалюта все ще тримається нижче психологічної позначки в 33 гривні. Експерти порекомендували українцям купувати долари і євро, доки вони не подорожчали ще сильніше.

Реклама

Вартість 10 російських рублів 25 березня виросла на копійку.

Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

Читайте також: Як посилення карантину впливатиме на курс гривні

У середу, 24 березня, долар на міжбанку подорожчав ще на 12 копійок в купівлі і продажу (як і напередодні). Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,91/27,93 грн (купівля/продаж). Євровалюта виросла в ціні на дві копійки в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,01/33,04 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

Реклама

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. а ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

Реклама

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама