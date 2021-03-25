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Ціна долара підскочила, євро поповз угору: офіційний курс

25 березня, 08:51

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував вартість української валюти до долара і євро

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 24 березня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,87 грн;
1 євро – 32,94 грн;
10 російських рублів – 3,66 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар підскочив одразу на 14 копійок після зростання на чотири копійки в попередній банківський день. Це максимум з 3 березня. За тиждень – з 18 по 25 березня – гривня ослабла проти американської валюти вже на 17 копійок.

Євро підвищився на копійку після падіння на вісім копійок днем раніше. Євровалюта все ще тримається нижче психологічної позначки в 33 гривні. Експерти порекомендували українцям купувати долари і євро, доки вони не подорожчали ще сильніше.

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Вартість 10 російських рублів 25 березня виросла на копійку.

Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У середу, 24 березня, долар на міжбанку подорожчав ще на 12 копійок в купівлі і продажу (як і напередодні). Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,91/27,93 грн (купівля/продаж). Євровалюта виросла в ціні на дві копійки в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,01/33,04 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

  • 2021 рік – 28,12 грн;
  • 2022 рік – 27,96 грн;
  • 2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. а ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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