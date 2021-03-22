Час запасатися валютою? Експерти спрогнозували курс долара в Україні

Незважаючи на невелике подорожчання долара в офіційних курсах Нацбанку, найближчим часом гривня залишається стабільною. Долар через тиждень може торгуватися поблизу 27,7 грн на міжбанку. А в банках готівковий курс долара складе 27,75-27,83 грн, курс євро – 33,11-33,35 грн.

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Такі прогнози сайту "Сьогодні" надали старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб і аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

Орищак радить українцям запасатися іноземною валютою, поки вона не дорожчає.

"Чи варто розглядати поточні рівні як привід для покупки євро і доларів в найближчій перспективі? Так, ми розглядаємо потенціал девальвації гривні як основний сценарій на 2021 рік. Тому для середньострокових і довгострокових конвертацій будь-яке зниження вартості долара і євро варто використовувати для покупки. <...> Краще поступово конвертувати гривню в іноземну валюту і мати накопичення в співвідношенні 50%/25%/25%, де 50% – гривня, 25% – євро і 25% – долари", – пояснив експерт.

Втім, можна не дуже сильно поспішати з покупкою, адже поки що на валютному ринку зберігається рівновага.

"Девальвації не чекаємо, так як збільшення попиту на іноземну валюту малоймовірно, а з економічних потрясінь – поки тільки карантинні заходи через COVID-19. Зростання гривні до нових максимумів року теж не очікуємо, оскільки що з чинників підтримки – тільки стабільність грошових переказів заробітчан з-за кордону ", – зазначив Орищак.

Іосуб також нагадав, що агентство S&P Global Ratings прогнозує курс долара 29,5 грн на кінець 2021 року. При цьому в агентстві відзначають, що курс долара на кінець 2022 року становитиме 30 грн, на кінець 2023 – 30,5 грн, на кінець 2024 – 31 грн.

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А ось аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол.

Про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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