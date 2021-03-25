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Світовий банк придумав облігації "дикої природи". Їхню прибутковість прив'яжуть до популяції носорогів

25 березня, 11:43

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Цінні папери будуть випускатися на п'ятирічний термін

Світовий банк (СБ) продасть облігації "дикої природи". Ці папери стануть першими в своєму роді. Їхня прибутковість буде залежати від зростання популяції чорного носорога, який знаходиться під загрозою зникнення. Отримані кошти використають для збільшення популяції цього виду.

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СБ хоче залучити 45 млн доларів. Облігації будуть п'ятирічними з нульовим купоном. Програма розпочнеться в середині 2021 року, пише Bloomberg.

Виплати власникам облігацій буде вести Глобальний екологічний фонд, який підтримують понад 40 країн.

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У разі успіху, облігації "дикої природи" можуть розширити і на інші види, що зникають.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що горили, які, як виявилося, теж хворіють COVID-19, можуть повністю вимерти через популярність африканських сафарі-турів. На фото 86% мандрівників знаходилися на відстані не більше 4 метрів від горил, а на 25 знімках взагалі торкалися їх. Такої відстані достатньо, щоби тварина заразилася інфекцією від людини, а в умовах пандемії це вкрай небезпечно.

Також вчені зафіксували передачу коронавірусної інфекції від людини до тигру.

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