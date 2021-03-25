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Всемирный банк придумал облигации "дикой природы". Их доходность привяжут к популяции носорогов

25 марта, 11:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ценные бумаги будут выпускаться на пятилетний срок

Всемирный банк (ВБ) продаст облигации "дикой природы". Эти бумаги станут первыми в своем роде. Их доходность будет зависеть от роста популяции черного носорога, который находится под угрозой исчезновения. Полученные средства используют для увеличения популяции этого вида.

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ВБ хочет привлечь 45 млн долларов. Облигации будут пятилетними с нулевым купоном. Программа начнется в середине 2021 года, пишет Bloomberg.

Фото: World Wildlife Fund (WWF)

Фото: World Wildlife Fund (WWF)

Выплаты владельцам облигаций будет вести Глобальный экологический фонд, который поддерживают более 40 стран.

В тренде
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В случае успеха, облигации "дикой природы" могут расширить и на другие исчезающие виды.

Напомним, ученые выяснили, что гориллы, которые, как оказалось, тоже болеют COVID-19, могут полностью вымереть из-за популярности африканских сафари-туров. На фото 86% путешественников находились на расстоянии не более 4 метров от горилл, а на 25 снимках вообще касались их. Такого расстояния достаточно, чтобы животное заразилось инфекцией человека, а в условиях пандемии это очень опасно.

Также ученые зафиксировали передачу коронавирусной инфекции от человека к тигру.

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