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Долар в Україні подорожчав: скільки коштує валюта

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
16 листопада, 16:58
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 17 листопада
Курс долара в Україні знову зміниться
Курс долара в Україні знову зміниться / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 17 листопада:

16.1117.11Зміна
1 долар США26,34 грн 26,41 грн +0,07
1 євро30,15 грн 30,03 грн -0,12

Порівняно з курсом, що НБУ встановлював на вівторок, 16 листопада, долар подорожчав на 7 копійок, а євро подешевшав на 12 копійок.

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Що буде з курсом долара далі

Як раніше розповів керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин, протягом тижня гривня зберігатиме свої позиції. Нижче 26 курс готівкового продажу не опуститься, а ось курс покупки може пробити цей психологічний рубіж.

Водночас аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак упевнений, що курс долара продовжить знижуватися, оскільки причин для ослаблення гривні немає.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін не очікують навіть таких змін курсу. За їхньою оцінкою, на весь тиждень, з 15 по 21 листопада, він стабілізується.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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