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Доллар в Украине подорожал: сколько стоит валюта

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
16 ноября, 16:58
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 17 ноября
Курс доллара в Украине снова изменится
Курс доллара в Украине снова изменится / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 17 ноября:

16.1117.11Изменение
1 доллар США26,34 грн26,41 грн+0,07
1 евро30,15 грн30,03 грн-0,12

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на вторник, 16 ноября, доллар подорожал на 7 копеек, а евро подешевел на 12 копеек.

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Что будет с курсом доллара дальше

Как ранее рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин, в течение недели гривня будет сохранять свои позиции. Ниже 26 курс наличной продажи не опустится, а вот курс покупки вполне может пробить этот психологический рубеж.

В свою очередь аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак уверен, что курс доллара продолжит снижаться, так как причин для ослабления гривни нет.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин не ожидают даже таких изменений курса. По их оценке, на всю неделю, с 15 по 21 ноября, он стабилизируется.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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