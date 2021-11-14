"Відскок мертвої кішки" – чи звалиться долар нижче 26 гривень

Долар у листопаді продовжує дивувати: немає традиційного осіннього зростання курсу, на який сподівалися ті, хто інвестував у валюту, а девальвація "зеленого", що триває, періодично лоскоче нерви українців несподіваними, але короткими подорожчаннями. Так було й минулого тижня, коли курс готівкового долара раптом підскочив на один день, потім знову опустився нижче, ніж до подорожчання, а на вихідних знову пішов угору. Багато хто замислюється: що робити з готівковою валютою, що дешевшає ?
Що відбувається на валютному ринку, і куди далі піде курс долара у листопаді , з'ясували "Сьогодні"
Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.
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Що сталося з курсом за тиждень
У понеділок готівковий долар звично продовжив дешевшати, його курс знизився з 26,27 до 26,24 грн. Але у вівторок стався стрибок до 26,29, причому зростання було лише у продажу, курс купівлі навіть знизився на копійку – до 26,05. Поки ринок з'ясовував, що відбувається, все повернулося на круги свої: у середу курс продажу впав до 26,22, у четвер було 26,23 грн/долар.
Але в п'ятницю курс знову помітно пішов нагору: продаж 26,29, купівля 26,09. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) розширився з 18 до 20 копійок, тобто банкіри почали допускати зміну тренду і готуються заробляти на продажу валюти.
Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 26,15 грн (як і тиждень тому), мінімальний курс, яким можна купити готівковий долар – 26,17 грн (на 1 коп. дорожче, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається в обмінниках, які працюють на купівлю валюти. Заявлений низький курс продажу зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 26,30 грн/долар, при цьому курс купівлі – не вищий за 26,10.
Нацбанк, який зміцнив у понеділок гривню на 9 коп., до 26,10 грн/долар, зберіг (з копійчаними коливаннями у вівторок-четвер) цей курс і на п'ятницю. На понеділок, 15 листопада, регулятор символічно послабив гривню, встановивши курс 26,11 грн/долар.
Аналіз ситуації на ринку
Як роз'яснив нам Андрій Шевчишин, не очікуваний стрибок курсу минулого вівторка стався тому, що ситуативно збільшився попит на долари, і валютні спекулянти спробували розгойдати ринок, викликати ажіотажний попит, але невдало.
"На сленгу фінансистів це називається "відскок мертвої кішки", поки сил у покупців явно не вистачає, аби змінити тенденцію та перехопити ініціативу, – каже Андрій Шевчишин. – У результаті продавці відновили розпродаж, курс безготівкового долара знову пішов униз, за ним пішов і курс готівки".
Олег Пензін доповнив, що зміцненню гривні сприяв вдалий щотижневий аукціон Мінфіну з продажу цінних паперів: минулого вівторка їх вдалося розмістити серед інвесторів на 11,6 млрд грн.
"У Мінфіну до кінця року великі виплати, тому він запропонував 6-річні ОВДП з прибутковістю 13,25% (вище ніж звичайно на 0,5%), чим залучив нерезидентів, – каже експерт. – Приплив доларів на ринок додатково зміцнив гривню, Нацбанк викуповував надлишки валюти, але недостатньо активно, щоб переламати тренд та підвищити курс хоча б до 25,7-25,8 грн та збільшити доходи бюджету від валютних надходжень".
Олександр Охріменко вважає, що на ринку нічого незвичайного не сталося: ситуативні коливання, спричинені короткочасним перекосом попиту та пропозиції. Але регулятор вчасно втрутився, викупив надлишки валюти і курс знову стабілізувався.
Максим Орищак упевнений: пандемію та локдаун виключати із чинників тиску на гривню не можна.
Серед девальваційних факторів ми враховуємо періодичні сплески попиту на валюту в країні, але масового припливу покупців немає через локдаун, тому фактор слабкий для впливу на гривню, – аналізує Максим Орищак. – Серед ревальваційних факторів для гривні – стабільність монетарної політики НБУ (підвищення облікової ставки у 2021 році з 6% до 8,5%), достатність золотовалютних резервів (29,654 млрд дол., що на 3% більше, ніж на початку року), відсутність передумов до дефолту".
Чого очікувати наступного тижня
Думки експертів подібні: ще тиждень гривня збереже свої позиції. Нижче 26 гривень курс готівкового продажу не опуститься, а ось курс покупки може пробити цей психологічний рубіж.
"Найближчим часом гривня залишиться волатильною (мінливою) в діапазоні 26,05-26,15 грн за долар, – прогнозує Андрій Шевчишин. – Слідкуємо за енерготрейдерами, вони можуть вийти із купівлею валюти для імпорту енергоносіїв. Можливо, що спекулянти знову спробують розкачати тонкий ринок. Подальше зміцнення гривні до 26 грн/долар і нижче стримуватиме Нацбанк".
Олександр Охріменко та Олег Пензін не очікують навіть таких змін курсу. За їхньою оцінкою, на весь тиждень, з 15 по 21 листопада, він стабілізується.
Максим Орищак упевнений, що курс долара продовжуватиме знижуватися, оскільки причин для ослаблення гривні немає.
"Середній діапазон коливання готівкового долара буде в рамках 25,8-26,1 гривень, а євро впаде до 29,8-30,1 грн", – уточнив Максим Орищак.
Продавати чи купувати валюту
Олександр Охріменко підтвердив свій прогноз про те, що гривня поки що зміцнюватиметься. А значить, гривневі депозити, як і раніше, залишаються вигіднішими за валютні заначки.
З ним погоджується і Максим Орищак.
"Для власників валютних накопичень міцна гривня – це негативні прогнози, оскільки вартість іноземної валюти перебуває у низхідній динаміці весь рік", – наголосив експерт.
А ось Андрій Шевчишин не виключає, що цього року долар дешевший, ніж зараз, уже не буде, тож радить купувати долари.
"Зміцнення гривні – хороша можливість купити валюту, що подешевшала. Але треба бути готовим до того, що заробити на зростанні курсу поки що не вдасться. Головна причина того, що долар "не хоче" дорожчати – це епідемія ковіда, яка гнітить ділову активність", – пояснив Андрій Шевчишин.
Фінансовий аналітик Ерік Найман також очікує, що до кінця року долар подорожчає. Чому – дивіться у сюжеті