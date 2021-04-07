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Долар вже не дешевшає, євро підскочив вище за психологічну позначку: курс НБУ

7 квітня, 16:15

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 8 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 8 квітня:

07.0408.04Зміна
1 долар США27,84 грн27,89 грн + 0,05
1 євро32,90 грн33,14 грн + 0,24
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Порівняно зі значеннями 7 квітня долар зріс в ціні на п'ять копійок після падіння на 10 копійокпопереднього банківського дня. За тиждень з 1 по 8 квітня гривня ослабла проти американської валюти на сім копійок. Експерти вже попередили, що гривня опинилася під серйозним тиском.

Курс євро зріс відразу на 24 копійки – до максимуму з 12 березня. Євровалюта подолала психологічну позначку у 33 гривні, вище якої курс не піднімався з 26 березня.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску ютуб-шоу пояснив, що і де закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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