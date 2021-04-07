Доллар уже не дешевеет, евро подскочил выше психологической отметки: курс НБУ

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 8 апреля:

07.04 08.04 Изменение 1 доллар США 27,84 грн 27,89 грн + 0,05 1 евро 32,90 грн 33,14 грн + 0,24

Реклама

По сравнению со значениями 7 апреля доллар вырос в цене на пять копеек после падения на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 1 по 8 апреля гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек. Эксперты уже предупредили, что гривня оказалась под серьезным давлением.

Курс евро вырос сразу на 24 копейки – до максимума с 12 марта. Евровалюта пробила психологическую отметку в 33 гривни, выше которой курс не поднимался с 26 марта.

В тренде В Украине ввели годовой тариф на газ для населения

Реклама

Читайте также: Курс гривни может обвалиться осенью – эксперт

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил, что и где закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама