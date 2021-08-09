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Долар впав, євро вийшов на річний мінімум – курс валют НБУ

9 серпня 2021 8:17

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро проти 9 серпня

Курси євро і долара майже не змінилися

Курси євро і долара майже не змінилися / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 9 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,83 грн;
1 євро – 31,68 грн;
1 злотий – 6,95 грн;
10 російських рублів – 3,67 грн.

У порівнянні зі значеннями п'ятниці, 6 серпня, долар впав на дев'ять копійок. За попередні два банківських дня долар подорожчав на 10 копійок, тепер же це зростання практично анульований. За останній тиждень – з 2 по 6 серпня – гривня ослабла проти американської валюти на копійку, а курс долара досяг мінімуму за тиждень. експерти вже пояснили валютні коливання останніх днів. Аналітики вважають, що курс долара скоро все ж повернеться на рівень 27 гривень.

Курс євро теж перейшов до помітного падіння. Євровалюта впала в ціні відразу на 22 копійки після зниження на п'ять копійок вдень раніше. Це мінімум з 27 липня 2020 року – більш ніж за рік. Вартість євровалюти в Україні залежить в основному від ситуації на глобальних ринках.

Вартість 10 російських рублів опустилася на копійку. Польський злотий подешевшав на сім копійок.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У п'ятницю, 6 серпня, вартість валюти на міжбанку знизилася:

  • Долар впав в ціні на 11 копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,81/26,83 грн (купівля/продаж).
  • Євровалюта подешевшала відразу на 30 копійок в покупці і на три – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,56/31,58 грн (купівля/продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

В тренді
Долар впав, євро вийшов на річний мінімум – курс валют НБУ
Курси євро і долара впали

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – НЕ прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

  • 2021 рік – 27,98 грн;
  • 2022 рік – 27,61 грн;
  • 2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S & P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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