Від "якірної точки" не піде. Що буде з курсом долара найближчим часом

Експерти вважають, що зараз найвигідніший час для скупки валюти – в серпні і далі дешевше навряд чи буде, а з осені почнеться подорожчання

Поки долар перестав зміцнюватися / Фото: уніан, прес-центр НБУ

Наступного тижня значних змін курсу долара до гривні не очікується, адже ключовим гравцем на ринку як і раніше залишається Національний банк.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Олег Пендзин і Олександр Охріменко вважають, що "якірна точка" зараз – це 27 гривень за долар, від якої курс далеко не відійде, бо не дозволить регулятор. Через те, що на ринку зараз профіцит валюти, зараз йому це легко робити.

Водночас Андрій Шевчишин очікує наступного тижня підвищену волатильність (значна мінливість ціни) на ринку і рух курсу в широкому діапазоні 26,85-27 грн за долар.

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До речі, зв "Індексом бігмака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: