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Долар стрімко рухається вгору: що буде з курсом гривні до кінця тижня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 січня, 09:30
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 4 січня
Долар в Україні може подорожчати
Долар в Україні може подорожчати / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 4 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,27 грн;
  • 1 євро – 30,92 грн;
  • 1 злотий – 6,72 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,63 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем, 30 грудня, долар подорожчав на сім копійок, а євро піднявся на 15 копійок. Курс злотого впав на три копійки, а рубль не змінився.

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Що було з курсом на міжбанку

  • 30 грудня долар подорожчав на 9 копійок, як у купівлі, так і у продажу. До завершення торгів він коштував 27,31/27,33 грн (купівля/продаж).
  • Євро піднявся на 15 копійок у купівлі та продажу. До закриття європейська валюта торгувалася на рівні 30,95/30,97 грн (купівля/продаж).

Що буде з курсом найближчим часом

Експерти "Сьогодні" не очікують активності на міжбанківському валютному ринку приблизно до 9 січня. Зазвичай це впливає на курс гривні, але у зв'язку із тривалим періодом свят ситуація буде іншою.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, у перший тижня січня готівковий долар може впасти нижче 27 грн у купівлі, а подорожчати – до 27,5 грн.

На думку аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, у цей період курс іноземної валюти до гривні коливатиметься в рамках 27-27,33 грн/дол.

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А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин радить не зважати на ці незначні зміни.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом долара у першому кварталі 2022 року, а також розповідали, що самі українці думають про курс долара цього року.

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