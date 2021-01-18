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Долар стабілізувався: чого чекати від курсу цього тижня

18 січня, 12:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Аналітики заговорили про позитивні очікування валютного ринку

За тиждень курс долара до гривні в різних сегментах валютного ринку змінився по-різному. На міжбанку долар ледь помітно виріс, в інших сегментах – помірно знизився на 0,2-0,8%. Цього тижня значних змін курсу не очікується. Долар на міжбанку через тиждень може торгуватися поблизу 28,2 грн, готівковий долар в банках – близько 28,0/28,3 грн.

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Такі дані сайту "Сьогодні" надав старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Він додав, що за прогнозами Reuters, курс долара за перші три місяці 2021 року знизиться з 28,4 до 27,6 грн, подолавши психологічну позначку в 28 грн.

"У ринку є позитивні очікування від співпраці з МВФ. У грудня 2020 Україна прийняла антикорупційний закон, щоб підвищити свої шанси на отримання додаткових кредитів від МВФ в рамках угоди на 5 млрд доларів", – додав Іосуб.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, що буде з курсом долара після закінчення локдауну.

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Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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долар курс Украина курс гривні курс долара Вадим Iосуб

Джерело: Сьогодні

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