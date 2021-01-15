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Долар пішов у стабільний курсовий коридор: що відбувається на міжбанку

15 січня, 12:43

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вплив на валютний ринок чинять одразу кілька суперечливих факторів

Долар 15 січня перебуває на міжбанку на рівні 28,05 гривень. Курс підвищився після того, як прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) рішення повернути держрегулювання цін на газ для населення. Найближчим часом курс навряд чи вийде з діапазону 28-28,1 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Також на курс впливають такі фактори:

  1. Учасники валютного ринку в очікуванні, чи вийдуть нерезиденти з продажами валюти під розміщення довгих ОВДП, заплановане на наступному тижні. В такому випадку курс може піти нижче 28 гривень за долар;
  2. Настрої інвесторів на світових фінансових ринках негативні, не дивлячись на плани Джо Байдена простимулювати економіку на 1,9 трлн доларів, і готовність ЄЦБ до нових стимулювань. Тобто глобально долар втрачає в ціні;
  3. Нерезиденти стежать за НБУ, який на тлі прискорення інфляції може піти на підвищення облікової ставки. У свою чергу Мінфін при розміщенні не зможе довго надавати 12% прибутковість по гривні для довгих ОВДП.

За даними порталу Minfin, до 12:00 долар торгувався на міжбанку за 28,04 грн в покупці і 28,06 грн в продажу.

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Нагадаємо, за 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

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долар курс гривня міжбанк ОВДП курс гривні курс долара валютний ринок Андрій Шевчишин

Джерело: Сьогодні

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