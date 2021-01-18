Доллар стабилизировался: чего ждать от курса на этой неделе

За неделю курс доллара к гривне в разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. На межбанке доллар еле заметно вырос, в других сегментах – умеренно снизился на 0,2-0,8%. На начавшейся неделе значительных изменений курса не ожидается. Доллар на межбанке через неделю может торговаться вблизи 28,2 грн, наличный доллар в банках – около 28,0/28,3 грн.

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Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Он добавил, что по прогнозам Reuters, курс доллара за первые три месяца 2021 года снизится с 28,4 до 27,6 грн, преодолев психологическую отметку в 28 грн.

"У рынка есть положительные ожидания от сотрудничества с МВФ. В декабре 2020 Украина приняла антикоррупционный закон, чтобы повысить свои шансы на получение дополнительных кредитов от МВФ в рамках сделки на 5 млрд долларов", – добавил Иосуб.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, что будет с курсом доллара после окончания локдауна.

Видео: Сегодня

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