Що буде з курсом долара після закінчення локдауну

Від Різдва до старого Нового року курс доларабув не тільки нестабільним, але і непередбачуваним. Тренд спершу різко пішов униз, потім змінився на протилежний, хоча і не настільки стрімкий.

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Куди піде тренд до закінчення локдауну, і як вплине на курс припинення жорсткого карантину, з'ясовував сайт "Сьогодні".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

На тижні, що минає, готівковий долар спершу швидко дешевшав, потім плавно дорожчав. За три робочих дні курс упав відразу на 25 копійок в продажу, з 28,45 до 28,30 грн/долар, і на 30 копійок в купівлі – з 28,26 до 27,96 грн/долар. До п'ятниці тренд незначно пішов вгору, відповідно до 28,25 і 28,02 грн/долар.

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Нацбанк при цьому постійно зміцнював гривню. Офіційний курс виявився нижче психологічної межі 28 грн, досягнувши в четвер 27,97 грн/долар. Але вже в п'ятницю гривня ослабла до 28,06 грн/долар. На робочу суботу, 16 січня, регулятор встановив курс 28,05 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що на курс гривні зараз найбільше впливає поведінка нерезидентів на міжбанківському валютному ринку. А саме: наскільки активно вони купуватимуть українські облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), номіновані в гривні. Високий попит зміцнить гривню, низький – послабить.

Андрій Шевчишин відзначив, що минулого тижня на ринку збереглася значна перевага продавців валюти, що і призвело до істотного зміцнення гривні.

"Нерезиденти на ринку пасивні в зв'язку з карантином, фінансові спекулянти грають на очікуваннях зміцнення гривні, – каже Андрій Шевчишин. – При цьому важлива роль нерезидентів, які орієнтуються на купівлю ОВДП. На останньому аукціоні 12 січня Мінфін на їх розміщенні привернув 8,9 млрд грн. Але це на порядок менше, ніж було перед Новим роком".

Чого очікувати наступного тижня

Олександр Охріменко прогнозує подальше зростання попиту на наші ОВДП у нерезидентів, бо за ними зберігається висока відсоткова ставка – до 12% річних.

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На думку Андрія Шевчишина, ймовірність того, що нерезиденти наступного тижня продовжать виявляти підвищену цікавість до ОВДП – 50/50. У свою чергу Мінфін при розміщенні не зможе довго надавати 12% прибутковості за гривнею для довгострокових (понад рік) ОВДП, оскільки це навантаження буде істотним для економіки.

"Це означає, що найближчим часом гривня продовжить зберігати відносну стабільність, і безготівковий курс навряд чи вийде з діапазону 28-28,1 гривні за долар. При виході нерезидентів з продажами – курс може піти нижче 28 грн за долар. Відповідно курс готівкової валюти в продажу в першому випадку буде 28,2-28,3 грн/долар, у другому – близько 28 грн/долар", – конкретизував Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин песимістичний: він упевнений, що гривня слабшатиме. Непрямим чином на її курс вплинуть заходи Кабміну щодо зниження ціни газу для населення.

"МВФ уже висловив негативне ставлення до неринкового рішення Кабміну, – нагадав Олег Пендзин. – А нерезиденти на такі речі зазвичай відповідають зниженням ділової активності. Тому варто очікувати падіння їх інтересу до українських ОВДП. Як наслідок – зменшення пропозиції доларів на валютному ринку. А попит на валюту, навпаки, збільшиться після локдауна, бо активізуються імпортери. Висновок: курс долара піде вгору".

Олег Пендзин уточнив, що наступного тижня девальвація очікується невеликою. На готівковому ринку курс підніметься максимум на 15 копійок, до 28,40 грн/долар в продажу.

Продавати чи купувати валюту

Експерти в своїх порадах одностайні, на відміну від своїх прогнозів. І радять не поспішати з інвестуванням в валюту і вже точно не здавати її за настільки низьким курсом без крайньої необхідності.

"На сьогоднішній момент не головні учасники ринку – населення – ризикують з покупкою валюти. Можна зараз купити задорого, в результаті інвестиція в валюту не виправдається", – застеріг Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин уточнив: для довгострокових інвестицій валюту можна купувати, якщо під час коливань курсу він істотно опуститься – на 20-25 копійок і більше. Інакше прибутку доведеться чекати довго.

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