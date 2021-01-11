Ревізори МВФ повернулися до перегляду кредитної програми для України

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні відновила перегляд кредитної програми stand-by після перерви на свята. За підсумками роботи цієї місії фонд ухвалюватиме рішення про надання або ненадання Києву другого траншу.
Про це повідомило представництво МВФ в Україні, передає Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що робота місії МВФ в Україні затяглася. Зустрічі стартували ще 21 грудня, але через новорічні свята та дистанційної роботу (і пов'язану з цим різницю часових поясів) так і не завершилися.
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Як відомо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. Розміри другого і третього траншу – по 700 млн дол. Надання Україні наступних траншів поки затримується.
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