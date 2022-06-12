Долар знову за своє? Що відбувається з курсом на чорному ринку

Розповідаємо, за яким курсом спекулянти продають долар у неділю, 12 червня

Що відбувається на чорному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наприкінці тижня курс долара на чорному ринку зазнав невеликих змін. Та все ж курс купівлі у продажу відрізняються від того, якими вони були у п'ятницю, 10 червня.

"Сьогодні" переглянули дані на спеціалізованому сайті "Курс України" і розповідають, що відбувається з валютою 12 червня.

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Скільки коштує долар

Станом на ранок неділі середній курс продажу становить 35,25 грн/дол. Середній курс купівлі – 35,14 грн/дол.

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти, становить 35,22 грн/дол. Найвищий сягнув 35,8 грн/дол.

Загалом ситуація виглядає так:

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Нагадаємо, що 10 червня, середній курс продажу становив 35,29 грн (9 червня він був 35,25 грн/дол.), а середній курс купівлі – 35,11 грн (35,08 грн/дол.).

Скільки коштує валюта в банках

"Сьогодні" писали, що 11 червня ситуація в банках мала такий вигляд:

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ПриватБанк – 35,2 грн/35,75 грн;

Ощадбанк – 34,9 грн/35,9 грн;

Укрексімбанк – 34 грн/35,5 грн;

Райффайзен Банк – 35,2 грн/36,3 грн;

ПУМБ – 35,3 грн/36 грн;

Monobank – 31,5 грн/32,6 грн.

Раніше в коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Кущ розповідав, що до курсу, який є наразі, у найближчі пів року може додатися ще 15% – девальвація. Восени стрибок курсу до 40 грн/дол. Кущ вважає абсолютно реальним.

Крім того, експерт пояснив, чому курс на рівні 30 грн/дол. є неможливим і небажаним. Читайте також, яку заміну долару та євро знайшли в Україні.