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Доллар снова за свое? Что происходит с курсом на черном рынке

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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12 июня, 11:16
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Рассказываем, по какому курсу спекулянты продают доллар в воскресенье, 12 июня
Что происходит на черном рынке
Что происходит на черном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В конце недели курс доллара на черном рынке претерпел небольшие изменения. И все же курс покупки в продаже отличаются от того, какими они были в пятницу, 10 июня.

"Сегодня" просмотрели данные на специализированном сайте "Курс Украины" и рассказывают, что происходит с валютой 12 июня.

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Сколько стоит доллар

По состоянию на утро воскресенья средний курс продаж составляет 35,25 грн/долл. Средний курс покупки – 35,14 грн/долл.

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти, составляет 35,22 грн/долл. Самый высокий достиг 35,8 грн/долл.

В общем, ситуация выглядит так:

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Напомним, что 10 июня средний курс продажи составлял 35,29 грн (9 июня он был 35,25 грн/долл.), а средний курс покупки – 35,11 грн (35,08 грн/долл.).

Сколько стоит валюта в банках

"Сегодня" писали, что 11 июня ситуация в банках выглядела так:

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  • ПриватБанк – 35,2 грн/35,75 грн;
  • Ощадбанк – 34,9 грн/35,9 грн;
  • Укрэксимбанк – 34 грн/35,5 грн;
  • Райффайзен Банк – 35,2 грн/36,3 грн;
  • ПУМБ – 35,3 грн/36 грн;
  • Monobank – 31,5 грн/32,6 грн.

Ранее в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ рассказывал, что к нынешнему курсу в ближайшие пол года может добавиться еще 15% девальвации. Осенью прыжок курса к 40 грн/долл. Кущ считает абсолютно реальным.

Кроме того, эксперт объяснил, почему курс на уровне 30 грн/долл. невозможен и нежелателен. Читайте также, какую замену доллару и евро нашли в Украине.

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