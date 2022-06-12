Доллар снова за свое? Что происходит с курсом на черном рынке

В конце недели курс доллара на черном рынке претерпел небольшие изменения. И все же курс покупки в продаже отличаются от того, какими они были в пятницу, 10 июня.
"Сегодня" просмотрели данные на специализированном сайте "Курс Украины" и рассказывают, что происходит с валютой 12 июня.
Сколько стоит доллар
По состоянию на утро воскресенья средний курс продаж составляет 35,25 грн/долл. Средний курс покупки – 35,14 грн/долл.
Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти, составляет 35,22 грн/долл. Самый высокий достиг 35,8 грн/долл.
В общем, ситуация выглядит так:
Напомним, что 10 июня средний курс продажи составлял 35,29 грн (9 июня он был 35,25 грн/долл.), а средний курс покупки – 35,11 грн (35,08 грн/долл.).
Сколько стоит валюта в банках
"Сегодня" писали, что 11 июня ситуация в банках выглядела так:
- ПриватБанк – 35,2 грн/35,75 грн;
- Ощадбанк – 34,9 грн/35,9 грн;
- Укрэксимбанк – 34 грн/35,5 грн;
- Райффайзен Банк – 35,2 грн/36,3 грн;
- ПУМБ – 35,3 грн/36 грн;
- Monobank – 31,5 грн/32,6 грн.
Ранее в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ рассказывал, что к нынешнему курсу в ближайшие пол года может добавиться еще 15% – девальвации. Осенью прыжок курса к 40 грн/долл. Кущ считает абсолютно реальным.
Кроме того, эксперт объяснил, почему курс на уровне 30 грн/долл. невозможен и нежелателен. Читайте также, какую замену доллару и евро нашли в Украине.