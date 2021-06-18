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Долар знову подорожчав, а євро продовжив падіння: офіційний курс

18 червня 2021 16:25

Денис Беспалов Денис Беспалов

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 22 червня

Долар закріпився вище 27 грн. Колаж "Сьогодні"

Долар закріпився вище 27 грн. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 22 червня:

17.0618.06зміна
1 долар США27,17 грн27,19 грн + 0,02
1 євро32,44 грн32,23 грн - 0,21
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У порівнянні зі значеннями 18 червня курс долара виріс ще на 2 копійки після підвищення на 14 копійок в попередній банківський день. "Зелений" піднявся ще вище за психологічну позначку в 27 гривень. З 14 по 22 червня гривня ослабла по відношенню до американської валюти на 15 копійок. Експерти вже пояснили, чому курс долара перейшов до зростання після досить тривалого обвалу.

Курс євро при цьому продовжив знижуватися. Євровалюта впала на 21 копійку після падіння на 33 копійки на вдень раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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