Доллар снова подорожал, а евро продолжил падение: официальный курс

Доллар закрепился выше 27 грн. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 22 июня:
|17.06
|18.06
|Изменение
|1 доллар США
|27,17 грн
|27,19 грн
|+ 0,02
|1 евро
|32,44 грн
|32,23 грн
|- 0,21
По сравнению со значениями 18 июня курс доллара вырос еще на 2 копейки после повышения на 14 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" поднялся еще выше психологической отметки в 27 гривен. С 14 по 22 июня гривня ослабла по отношению к американской валюте на 15 копеек. Эксперты уже объяснили, почему курс доллара перешел к росту после довольно длительного обвала.
Курс евро при этом продолжил снижаться. Евровалюта упала на 21 копейку после падения на 33 копейки днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:
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