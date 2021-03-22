Долар знову дорожчає, а євро впав: офіційний курс валют

На сьогодні, 22 березня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,72 грн;

1 євро – 32,95 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

У порівнянні зі значеннями п'ятниці, 19 березня, долар подорожчав на чотири копійки після зниження курсу на дві копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 15 по 22 березня – гривня ослабла проти американської валюти на копійку. При цьому експерти вважають, що чекати зростання курсу долара поки не слід.

Євро знизився ще на три копійки і опускається все нижче психологічної позначки в 33 гривні, хоча і не відходить далеко від цього рубежу.

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Вартість 10 російських рублів 22 березня залишилася без змін.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У п'ятницю, 19 березня, долар на міжбанку подорожчав на дві копійки в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,7/27,72 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала на вісім копійок в покупці і на сім – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,92/32,95 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

→ Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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