Змішані очікування: як зміниться курс долара в Україні

Долар в Україні 19 березня торгується на міжбанку близько 27,74 гривні. багато регіонів посилюють карантинні заходи, і в таких умовах покупці валюти (насамперед імпортери) знижують активність. Відповідно, гривня може зміцнитися або принаймні не впасти проти долара. Грають на руку українській валюті і зовнішні чинники. Найближчим часом безготівковий долар буде торгуватися в діапазоні 27,65-27,75 грн.

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Такі прогнози сайту "Сьогодні" надали керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Пропозиція іноземної валюти на міжбанку теж зростає, додає Шевчишин. Зокрема, аграрії активізують продаж валюти під посівну кампанію.

"Ринок знаходиться в змішаних очікуваннях. <...> В умовах локдауну ринок буде втрачати активність, і тільки великі покупці або продавці валюти будуть направляти курс. Зокрема, ринок очікує на оплату податків НАК "Нафтогаз" і продаж валюти під неї, що може сильно підтримати гривню", – вважає Шевчишин.

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Що стосується зовнішніх чинників, то рішення ФРС США не змінювати ключову ставку призведе до ослаблення долара до світових валют. Це послаблює тиск на валюти країн, що розвиваються, у тому числі на гривню, пояснює Родлер.

"Процентні ставки в США не збираються збільшувати ще довгий час, в той час як кожен місяць на ринок буде вливатися близько 120 млрд доларів. ... Долар – актив, який використовують в якості захисту від ризиків, почав дешевшати, а на фондових ринках відновилося зростання", – говорить аналітик.

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Нагадаємо, при цьому аналітик RoboForex Андрій Гойлов не виключає зростання курсу долара в Україні. Він вважає, що Нацбанк буде використовувати будь-яке зміцнення гривні для поповнення валютних резервів, тому чекати падіння долара не слід.

Про те, як українцям нав'язують кредити без їхнього відома і що робити в такому випадку, дивіться в сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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