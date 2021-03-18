Долар стане ще дорожчим: експерт спрогнозував курс

Гривня зміцнилася на міжбанку, але це не надовго, впевнений аналітик

В Україні прискорилося зростання курсу долара, і до кінця тижня вартість американської валюти опиниться на рівні 27,85 гривні. Євро при цьому підніметься до 33,25 гривні. Такий прогноз сайту "Сьогодні" озвучив аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

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За його словами, Нацбанк тепер буде використовувати будь-яке значне зміцнення гривні для поповнення своїх валютних резервів, тому істотного ослаблення долара більше чекати не варто.

Гойла нагадав, що 17 березня Мінфін України виплатив за минулим випусків ОВДП 14,95 млрд гривень, але українська валюта все одно зміцнилася.

"Дана сума не пішла на міжбанк. У сукупності із збільшеними продажами валютної виручки аграріями це і призвело до зміцнення гривні", – говорить Гойла.

При цьому нові карантинні обмеження негативно позначаються на бізнесі, який не прагне поповнювати товарні запаси, зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше експерти припускали зростання курсу долара і до 27,95 гривні – в разі, якщо іноземці почнуть виходити з українських паперів.

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