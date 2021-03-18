Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробити

Тим, хто ніколи сам не платив податки самостійно, доведеться навчитися заповнювати податкову декларацію

Українці, які працюють за наймом, зазвичай, не спілкуються безпосередньо з податковою службою. За них платять податки роботодавці. А тому далеко не всі знають, що в Податковому кодексі передбачена можливість отримати частину сплачених податків назад. Причому гроші повернуть вже не роботодавцю, а працівникові, на його банківську картку. "Сьогодні" розповідають, хто може претендувати на отримання грошей від податкової і як це зробити ще цього року.

Податкова знижка для фізичних осіб – що це таке?

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У Податковому кодексі податкова знижка визначена як документально підтверджена сума витрат фізичної особи на товари і послуги, визначені цим кодексом, на яку дозволяється зменшити оподаткування його зарплати.

Пояснимо на прикладі. Скажімо, громадянин України витратив протягом року 10 тисяч грн зі своєї зарплати на покупку товарів і послуг, на які поширюється податкова знижка (про цей перелік розповімо далі). Нараховуючи йому ці гроші у вигляді зарплати свого часу, роботодавець заплатив з них податки. Тепер ці податки можна повернути – 18% від витраченої суми. Тобто за витрачені на певні товари або послуги 10 тисяч грн можна повернути 1800 грн.

За які покупки можна повернути гроші

Список витрат, за які можна отримати податкову знижку, в Україні досить скромний, порівняно з багатьма іншими державами. Проте майже кожен українець зможе вибрати з цього списку хоч один пункт, який йому підходить.

На які товари і послуги поширюється податкова знижка:

Відсотки за іпотечним кредитом .

. Благодійні пожертви або внески на користь неприбуткових організацій, купівля майна для таких організацій (але повернуть не більше 4% від загальної суми доходів за звітний рік).

або внески на користь неприбуткових організацій, купівля майна для таких організацій (але повернуть не більше 4% від загальної суми доходів за звітний рік). Внески на користь українських навчальних закладів усіх типів (дошкільних, позашкільних, вищих і тощо), якщо оплачувалося навчання самого платника податків та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, тобто чоловіка, дітей, батьків.

(дошкільних, позашкільних, вищих і тощо), якщо оплачувалося навчання самого платника податків та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, тобто чоловіка, дітей, батьків. Оплата лікування в медустановах самого платника податків або членів його сім'ї першого ступеня споріднення. Також в цю статтю включені витрати на придбання ліків та виробів медичного призначення . Однак податкова пільга не поширюється на оплату послуг косметологів, на протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики, на аборти (за винятком тих, що проводяться за медичними показаннями або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування), на операції зі зміни статі, на лікування венеричних захворювань, лікування тютюнової чи алкогольної залежності.

самого платника податків або членів його сім'ї першого ступеня споріднення. Також в цю статтю включені . Однак податкова пільга не поширюється на оплату послуг косметологів, на протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики, на аборти (за винятком тих, що проводяться за медичними показаннями або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування), на операції зі зміни статі, на лікування венеричних захворювань, лікування тютюнової чи алкогольної залежності. Страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя, внески до недержавних пенсійних фондів або на пенсійний депозит в банку та ін. Від суми внесків на рахунки людини, яка звернулася за податковою пільгою, повертають 18%, від сум, сплачених на ім'я членів його сім'ї першого ступеня споріднення, – 9%.

та ін. Від суми внесків на рахунки людини, яка звернулася за податковою пільгою, повертають 18%, від сум, сплачених на ім'я членів його сім'ї першого ступеня споріднення, – 9%. Оплата допоміжних репродуктивних технологій – на суму, що не перевищує однієї третини зарплати людини за рік.

– на суму, що не перевищує однієї третини зарплати людини за рік. Оплата вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням.

Сума витрат на переобладнання автомобіля для роботи на газу або біопаливі.

Оплата витрат на будівництво (придбання) доступного житла , в тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту за програмою доступного житла та відсотків за ним.

, в тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту за програмою доступного житла та відсотків за ним. Для внутрішньо переміщених осіб – сума оренди житла, якщо вони не отримують інших бюджетних виплат для компенсації проживання . Максимальна сума компенсації для переселенців – 30 мінімальних зарплат на рік (за 2020 рік – 141 690 грн).

Як отримати податкову знижку

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Розрахунок податкової знижки та виплати відбуваються раз на рік – за результатами минулого року. Наприклад, якщо звернутися до податкової 2021 року, можна отримати податкову знижку за покупки, зроблені 2020 року.

Щоб заявити своє право на податкову знижку, людина повинна подати до податкової служби податкову декларацію та документи, що підтверджують її витрати саме на ті цілі, які перераховані вище. Це можуть бути копії квитанцій, фіскальних або товарних чеків, договорів – будь-якого документа, в якому вказані сума і дата покупки, а також ім'я або назва продавця і покупця. У тому числі це може бути електронний документ.

Термін подачі податкових декларацій держслужбовцями та представниками бізнесу за минулий рік – до 1 квітня. Однак на фізосіб, які хочуть отримати податкову знижку, це обмеження не поширюється. Вони можуть подавати документи на знижку протягом усього року, до 31 грудня.

При цьому важливо пам'ятати, що право на податкову знижку діє всього рік. Тобто гроші за витрати, понесені 2020 року, повернуть тільки в тому випадку, якщо ви звернетеся до податкової 2021-го. Якщо ж звернутися 2022-го, можна буде повернути гроші за платежі, зроблені вже 2021-го.

Для людей, які не звикли спілкуватися з податковою, спроби домогтися податкової знижки можуть здатися стресовими. Що за декларація? Як її заповнювати? Звідки брати дані?

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На відміну від багатьох розвинених країн, в Україні досить слабо розвинені послуги податкових консультантів для фізосіб. І навіть якщо такі знайдуться, оплата їх послуг може з'їсти значну частину грошей, які ви плануєте отримати. Тому найпростіше, що можна зробити, – все ж спробувати оформити необхідні документи самостійно на порталі електронних послуг Державної податкової служби України – cabinet.tax.gov.ua.

Для отримання податкової знижки потрібно буде заповнити декларацію, а в ній вказати розмір доходів і сплачених податків за минулий рік. Ці дані можна запросити у бухгалтера свого підприємства, в самій податковій через свій особистий кабінет або на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Бланк декларації теж можна знайти в особистому кабінеті платника податків. Там же, до речі, розміщені та інструкції щодо заповнення документів і порядок дій.

Нагадаємо, в Україні планують провести "податкову амністію". Подробиці – в сюжеті:

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