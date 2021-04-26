Долар покотився вниз: якого курсу очікувати на травневі та Великдень

Українцям радять тримати заощадження на гривневих депозитах і не захоплюватися спробами заробити на курсовій різниці

Долар 26 квітня після різкого зниження в офіційних курсах НБУ впав на міжбанку до 27,88 грн. Баланс сил на валютному ринку змінився після зменшення ризиків військового вторгнення Росії. За прогнозами, через тиждень – саме на травневі свята – безготівковий курс залишиться поблизу 27,8 грн/дол. Готівковий долар у банках буде торгуватися в районі 27,7/27,9 грн з можливим підйомом вище 28 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб і старший аналітик Empori group Артем Беркович.

"Раніше продавці притримували валюту, витягаючи курс вище для вигідного продажу, однак після розвороту ринку стали продавати, побоюючись ще більшого сезонного зміцнення гривні. В той же час покупці різко знизили свою активність, в результаті чого на ринку стали домінувати продавці", – пояснив Шевчишин.

Аналітики виділили такі чинники, що впливають на курс долара:

Наближення травневих свят і довгих вихідних.

"У такий період курс іноземної валюти завищувати не будуть, бо зазвичай населення задіює фінансові накопичення та конвертує напередодні тривалих банківських вихідних. Щоб дозволити собі зайві витрати в період Великодня і затяжних вихідних", – вважає Беркович.

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Зниження напруженості на кордонах України, на окупованому Донбасі і в Криму.

Динаміка захворюваності коронавірусом.

Підвищення облікової ставки НБУ до 7,5%.

"Для українців це сигнал, що накопичувати кошти у валюті наразі не має сенсу. Заробити на курсовій різниці не вийде. Просто зберігати кошти в доларах і євро – неефективно, бо, крім відсутності прибутку, це в принципі заморожує економіку... Підвищення ставки НБУ призведе до того, що довгострокові депозити нині зроблять більш вигідними. Тобто перед травневими святами населенню можна почати моніторити банківський сектор на предмет пошуку найбільш привабливої пропозиції за річними вкладами у національній валюті", – порекомендував Беркович.

Нагадаємо, раніше Міністерство розвитку економіки оновило консенсус-прогноз і спрогнозувало, скільки буде коштувати долар до кінця року.

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А поки українці радіють зниженню цін на валюту в обмінниках:

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