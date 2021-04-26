Долар та євро суттєво впали після стрибка вгору: курс валют

Національний банк розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 26 квітня

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 26 квітня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,90 грн;

1 євро – 33,67 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар впав відразу на 16 копійок і опустився нижче психологічної позначки в 28 гривень. За підсумками тижня – з 19 по 26 квітня – українська валюта зміцнилася проти американської на вісім копійок. Експерти вже пояснили, що долар різко подешевшав на тлі відведення російських військ від кордонів України.

Євро теж подешевшав – на 14 копійок після зростання на 11 копійок днем раніше.

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Вартість 10 російських рублів 26 квітня зросла на дві копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У п'ятницю, 23 квітня, долар на міжбанку подорожчав на копійку в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,92/27,96 грн (купівля/ продаж). Євровалюта виросла в ціні на 11 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,68/33,70 грн (купівля/ продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

В тренді Долар лихоманить: три причини стрибка і приземлення американської валюти

Відео: Сьогодні

Прогнози курсу долара

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→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до початку літа-2021 долар буде коштувати близько 28 грн.

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень , А гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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