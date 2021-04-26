Доллар покатился вниз: какого курса ждать к майским и Пасхе

Украинцам советуют держать сбережения на гривневых депозитах и не увлекаться попытками заработать на курсовой разнице

Доллар 26 апреля после резкого снижения в официальных курсах НБУ упал на межбанке до 27,88 грн. Баланс сил на валютном рынке изменился после уменьшения рисков военного вторжения России. По прогнозам, через неделю – как раз на майские праздники – безналичный курс останется вблизи 27,8 грн/долл. Наличный доллар в банках будет торговаться в районе 27,7/27,9 грн с возможным подъемом выше 28 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб и старший аналитик Empori group Артем Беркович.

"Ранее продавцы придерживали валюту, вытягивая курс повыше для выгодной продажи, однако после разворота рынка стали продавать, опасаясь еще большего сезонного укрепления гривни. В то же время покупатели резко снизили свою активность, в результате чего на рынке стали доминировать продавцы", – объяснил Шевчишин.

Аналитики выделили такие факторы, влияющие на курс доллара:

Приближение майских праздников и длинных выходных.

"В такой период курс иностранной валюты завышать не будут, так как обычно население задействует финансовые накопления и конвертирует накануне длительных банковских выходных. Чтобы позволить себе лишние траты в период Пасхи и затяжных выходных", – считает Беркович.

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Снижение напряженности на границах Украины, на оккупированном Донбассе и в Крыму.

Динамика заболеваемости коронавирусом.

Повышение учетной ставки НБУ до 7,5%.

"Для украинцев это сигнал, что накапливать денежные средства в валюте сейчас не имеет смысла. Заработать на курсовой разнице не получится. Просто сохранять средства в долларах и евро – не эффективно, так как, кроме отсутствия прибыли, это в принципе замораживает экономику... Повышение ставки НБУ приведет к тому, что долгосрочные депозиты сейчас сделают более выгодными. То есть, перед майскими праздниками населению можно начать мониторить банковский сектор на предмет поиска наиболее привлекательного предложения по годовым вкладам в национальной валюте", – порекомендовал Беркович.

Напомним, ранее Министерство развития экономики обновило консенсус-прогноз и спрогнозировало, сколько будет стоить доллар к концу года.

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А пока украинцы радуются снижению цен на валюту в обменниках:

Видео: Сегодня

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