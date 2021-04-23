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Скільки буде коштувати долар до кінця року: Мінекономіки оновило прогноз

23 квітня, 14:50

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Показник в консенсус-прогнозі помітно відрізняється від закладеного до державного бюджету

Курс долара в Україні за підсумками 2021 року становитиме в середньому 27,9 грн/дол., незважаючи на те, що до держбюджету закладено показник в 29,1 грн/дол. Однак курс станом на кінець року (не середній за рік) буде ближчим до "бюджетного" – 28,2 грн / дол.

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Такі оцінки містяться в оновленому консенсус-прогнозі, який склало Міністерство розвитку економіки.

До кінця 2022 року експерти очікують підвищення курсу до 29 грн/дол.

При цьому зростання інфляції грудень до грудня в 2021-му становитиме 7,7%. А у 2022-му році знизиться до 6,7%.

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До слова, МВФ прогнозує на найближчі роки такий середньорічний курс долара до гривні:

  • 2021 рік – 27,98 грн;
  • 2022 рік – 27,61 грн;
  • 2023 рік – 27,59 грн.

А аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, прогноз ВВП України на 2021 рік покращився з 3,2% до 4,1% зростання. А ось НБУ навпаки погіршив оцінку – з 4,2% до 3,8%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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Джерело: Сьогодні

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