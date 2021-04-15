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Нацбанк вдруге поспіль підвищив облікову ставку

15 квітня, 14:07

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк України побачив причини для підвищення облікової ставки у квітні-2021 і збирається залишити її на цьому рівні до кінця року

Національний банк України (НБУ) підвищив облікову ставку до 7,5%. Це максимальний рівень з весни 2020 року. У березні-2021 вже відбулося перше з вересня 2018 року підвищення облікової ставки. До цього вона перебувала на історичному мінімумі в 6%.

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Таке рішення прийняло правління Нацбанку.

"У першому кварталі 2021 року інфляція вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 в.п., але відхилилася від нього істотніше, ніж передбачалося (до 8,5%)", – пояснив рішення правління голова НБУ Кирило Шевченко.

При цьому сильніше підвищувати облікову ставку НБУ не збирається.

"Прогноз Національного банку України передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до кінця року", – повідомили в пресслужбі регулятора.

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Підвищення облікової ставки до цього рівня має допомогти повернути інфляцію до 5% до першої половини 2022 року, вважають у Нацбанку.

→ Національний банк використовує облікову ставку як орієнтир, скільки повинні коштувати гроші. Вартість рефінансування банків теж визначається обліковою ставкою НБУ – при зниженні ставки банкам потрібно витрачати менше грошей на обслуговування рефінансування. Також від облікової ставки залежить прибутковість державних облігацій.

Раніше сайт "Сьогодні" також розповідав, що банкам не потрібні депозити українців, і з'ясовував, якою буде прибутковість вкладів у 2021 році.

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НБУ облікова ставка

Джерело: Сьогодні

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