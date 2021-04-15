Нацбанк вдруге поспіль підвищив облікову ставку

Національний банк України (НБУ) підвищив облікову ставку до 7,5%. Це максимальний рівень з весни 2020 року. У березні-2021 вже відбулося перше з вересня 2018 року підвищення облікової ставки. До цього вона перебувала на історичному мінімумі в 6%.
Таке рішення прийняло правління Нацбанку.
"У першому кварталі 2021 року інфляція вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 в.п., але відхилилася від нього істотніше, ніж передбачалося (до 8,5%)", – пояснив рішення правління голова НБУ Кирило Шевченко.
При цьому сильніше підвищувати облікову ставку НБУ не збирається.
"Прогноз Національного банку України передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до кінця року", – повідомили в пресслужбі регулятора.
Підвищення облікової ставки до цього рівня має допомогти повернути інфляцію до 5% до першої половини 2022 року, вважають у Нацбанку.
→ Національний банк використовує облікову ставку як орієнтир, скільки повинні коштувати гроші. Вартість рефінансування банків теж визначається обліковою ставкою НБУ – при зниженні ставки банкам потрібно витрачати менше грошей на обслуговування рефінансування. Також від облікової ставки залежить прибутковість державних облігацій.
Раніше сайт "Сьогодні" також розповідав, що банкам не потрібні депозити українців, і з'ясовував, якою буде прибутковість вкладів у 2021 році.
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