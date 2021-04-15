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Нацбанк второй раз подряд повысил учетную ставку

15 апреля, 14:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк Украины увидел причины для повышения учетной ставки в апреле-2021 и собирается оставить ее на этом уровне до конца года

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку до 7,5%. Это максимальный уровень с весны 2020 года. В марте-2021 уже состоялось первое с сентября 2018 года повышение учетной ставки. До этого она находилась на историческом минимуме в 6%.

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Такое решение приняло правление Нацбанк.

"В первом квартале 2021 года инфляция вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п.п., но отклонилась от него существеннее, чем предполагалось (до 8,5%)", – объяснил решение правления глава НБУ Кирилл Шевченко.

При этом сильнее повышать учетную ставку НБУ не собирается.

"Прогноз Национального банка Украины предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года", – сообщили в пресс-службе регулятора.

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Повышение учетной ставки до этого уровня должно помочь вернуть инфляцию к 5% к первой половине 2022 года, считают в Нацбанке.

→ Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Стоимость рефинансирования банков тоже определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам нужно тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит доходность государственных облигаций.

Ранее сайт "Сегодня" также рассказывал, что банкам не нужны депозиты украинцев, и выяснял, какой будет доходность вкладов в 2021 году.

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НБУ учетная ставка

Источник: Сегодня

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