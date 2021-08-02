Долар підріс на міжбанку: чого чекати від курсу в найближчі дні та до кінця серпня

Долар підріс на міжбанку / Фото: Сьогодні
Долар 2 серпня після повернення до падіння за офіційним курсом почав рости на міжбанку і торгується в районі 26,84-26,86 грн. Однак в найближчій перспективі гривня втратити свої позиції, в такому випадку курс на міжбанку зміститься в діапазон 26,8-27 грн/дол. Втім, до кінця серпня долар може торгуватися в діапазоні 26,3-26,9 грн, а євро – в діапазоні 31,2-31,9 грн.
Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.
"Після активного розпродажу валюти минулого тижня з боку держкомпаній, очікуємо стабілізацію і вирівнювання ринку. Масштаби розпродажів валюти знизяться, і не виключаємо, що ринок спробує повернутися до позначок 27 гривень за долар", – вважає Шевчишин.
Чому долар подешевшав
- Зміцнення гривні багато в чому пов'язане зі сприятливою зовнішньою кон'юнктурою – високими світовими цінами на багато позицій українського експорту, включаючи руду, метали, аграрну продукцію.
- Підтримку гривні продовжать надавати аграрії, які почнуть активно експортувати новий урожай.
- Зберігається відносно високий попит нерезидентів на облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). Позитивно на курсі позначилися плани з дорозміщення єврооблігацій на 0,5 млрд доларів.
- Населення залишається великим чистим продавцем валюти.
Як змінювався курс долара в 2021-м
- У липні гривня зміцнювалася до долара восьмий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро третій місяць поспіль – з березня 2021-го.
- Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
"Серед валют країн колишнього СРСР гривня посідає друге місце по зміцненню долара з початку року після вірменського драма. По зміцненню в липні гривня посіла четверте місце, пропустивши вперед вірменський драм, білоруський рубль і грузинський ларі", – підрахував Іосуб.
До слова, згідно з "Індексу БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:
Також ми повідомляли, що на думку деяких експертів, після різкого падіння долар може сильно підскочити.
Крім того, сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, вигідно купувати або продавати валюту і чи допоможе це зберегти заощадження.