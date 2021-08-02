Долар підріс на міжбанку: чого чекати від курсу в найближчі дні та до кінця серпня

Українська валюта зміцнилася за підсумками липня. В останній місяць літа на гривню буде впливати ряд різноспрямованих факторів

Долар підріс на міжбанку / Фото: Сьогодні

Долар 2 серпня після повернення до падіння за офіційним курсом почав рости на міжбанку і торгується в районі 26,84-26,86 грн. Однак в найближчій перспективі гривня втратити свої позиції, в такому випадку курс на міжбанку зміститься в діапазон 26,8-27 грн/дол. Втім, до кінця серпня долар може торгуватися в діапазоні 26,3-26,9 грн, а євро – в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

"Після активного розпродажу валюти минулого тижня з боку держкомпаній, очікуємо стабілізацію і вирівнювання ринку. Масштаби розпродажів валюти знизяться, і не виключаємо, що ринок спробує повернутися до позначок 27 гривень за долар", – вважає Шевчишин.

Чому долар подешевшав

Зміцнення гривні багато в чому пов'язане зі сприятливою зовнішньою кон'юнктурою – високими світовими цінами на багато позицій українського експорту, включаючи руду, метали, аграрну продукцію.

Підтримку гривні продовжать надавати аграрії, які почнуть активно експортувати новий урожай.

Зберігається відносно високий попит нерезидентів на облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). Позитивно на курсі позначилися плани з дорозміщення єврооблігацій на 0,5 млрд доларів.

Населення залишається великим чистим продавцем валюти.

Як змінювався курс долара в 2021-м

У липні гривня зміцнювалася до долара восьмий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро третій місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

"Серед валют країн колишнього СРСР гривня посідає друге місце по зміцненню долара з початку року після вірменського драма. По зміцненню в липні гривня посіла четверте місце, пропустивши вперед вірменський драм, білоруський рубль і грузинський ларі", – підрахував Іосуб.

До слова, згідно з "Індексу БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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Також ми повідомляли, що на думку деяких експертів, після різкого падіння долар може сильно підскочити.

Крім того, сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, вигідно купувати або продавати валюту і чи допоможе це зберегти заощадження.