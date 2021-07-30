Валютні гойдалки. Після різкого падіння долар може сильно підскочити

Більшість експертів сходиться в тому, що гривня буде зміцнювати свої позиції, однак існує ймовірність альтернативного сценарію

Долар продовжує дешевшати. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, AFP

Долар продовжує втрачати свої позиції, а гривня зміцнюватиметься, проте ця ситуація може кардинально змінитися, розповів про альтернативний сценарій в інтерв'ю "Сьогодні" керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній. На думку експерта, "зелений" може підскочити до 28 гривень.

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У той час, як більшість економістів сходяться в більш-менш схожих валютних прогнозах, у Познія своя думка з цього приводу.

Долар по 28 – як це можливо

Гривня отримала новий імпульс до зростання в кінці липня 2021 року, незважаючи на періоди нервозності світових ринків і розвиток зростання доларом, каже експерт. Імпульс зростання в українській валюті оновився після підвищення ключової ставки НБУ на 50 пунктів – до 8% в кінці минулого тижня.

Після цього євро опустився до 32 (мінімум за 12 місяців), а долар сповз нижче 27 (до рівнів місячної давності). Позній побоюється, що ринки можуть опинитися поблизу поворотної точки, яка визначить тренд валютного ринку на наступні місяці.

"Поки ринкам вдається намацувати причини для покупок у вигляді сильних квартальних звітностей компаній і високих очікувань від економіки, яка на піку форми. Але здебільшого сила покупців базується на очікуваннях, що інфляція – тимчасове явище, а ФРС не буде поспішати зі згортанням підтримки. Якщо ж найближчим днями або тижнями ми почуємо від ФРС про згортання заходів підтримки, на ринках може запуститися повноцінна корекція, і валютний ринок кинеться в бік долара. В цьому випадку зміцнення гривні може перерватися, швидко відправивши її до 28 грн за долар і 33 грн за євро", – прогнозує керівник" EXANTE Україна ".

Альтернативний сценарій

Другий варіант з області "з крайності в крайність". На думку експерта, долар може впасти до 26,5 гривень.

"Альтернативний сценарій – це подальший розвиток тенденцій минулих місяців на акуратне зростання гривні з тягою ринків в керрі-трейд (гру на різниці процентних ставок). У цьому випадку USD/UAH знизиться до 26,5 грн, а EUR / UAH – до 31, 4 грн ", – прогнозує він.

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Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович вважає, що в серпні курс гривні буде коливатися переважно в межах коридору 26,5-27 грн / дол. Але ближче до вересня вже наблизиться до 27 грн.

"Однак, якщо нерезиденти повернуться на ринок з новими інвестиціями в гривневі облігації, курс може посилитися до 26,5 грн за долар і навіть нижче", – вважає Тарас Котович.

Нагадаємо, незважаючи на прогнози багатьох економістів, курс долара в липні все ж подолав позначку в 27 грн в бік зниження.

Також ми писали про те, що українська гривня недооцінена на 57,7%. Судячи з "індексу бігмака", курс сьогодні має становити 11,5 грн за долар.

А тим часом в банках і обмінниках відмовляються приймати банкноти навіть з найменшими пошкодженнями. Причину розповіли в новинах "Сьогодні":