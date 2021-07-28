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Долар впав до мінімуму за рік, євро тримається на "дні" – офіційний курс

28 липня 2021 16:22

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 29 липня

Долар і євро падають все нижче

Долар і євро падають все нижче / Фото: Сьогодні, REUTERS/Dado Ruvic

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 29 липня:

28.0729.07Зміна
1 долар США26,91 грн26,86 грн - 0,05
1 євро31,78 грн31,70 грн - 0,08
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Порівняно зі значеннями 28 липня курс долара просів на п'ять копійок і опустився ще нижче психологічної позначки в 27 гривень. Попереднього банківського дня "зелений" впав на сім копійок. За тиждень – з 22 по 29 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 38 копійок.

Курс долара впав до мінімуму з червня 2020 року, тобто за 13 місяців. Втім, експерти вважають, що падіння курсу долара – це ненадовго.

Курс євро знизився ще на вісім копійок після падіння на три копійки днем раніше. Євровалюта знаходиться на річному мінімумі.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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